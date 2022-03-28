Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
1:2
Завершен
Трактор
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Питтсбург Пингвинз
2:0
Перерыв
live
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сальвадор
1:1
1-й тайм
live
Коста-Рика
ЧМ-2022 - Северная Америка|3-й раунд. 13-й тур
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Спорт

Задержанный боец MMA Новоселов отреагировал на обвинения в изнасиловании

Обвиненный в изнасиловании боец MMA Новоселов заявил, что ему подмешали что-то в алкоголь

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов, задержанный в Москве, отреагировал на обвинения в изнасиловании 18-летней девушки. Его слова приводятся в Telegram-канале Shot.

Спортсмен заявил, что не знает, как девушка оказалась вместе с ним в московском караоке-клубе. Боец выразил уверенность, что ему подмешали что-то в алкоголь, так как в клубе он почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой. По пути Новоселова задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что он не знал о присутствии в автомобиле посторонних и не совершал противоправных действий.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Софья Чекмарева вызвала полицию, находясь в автомобиле с Новоселовым и его друзьями. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили подвезти ее, а в машине Новоселов изнасиловал ее.

Боец дважды судим. Он отбывал 13-летний срок по обвинению в убийстве. Кроме того, он был осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Стрельцов
Комментарии отключены
Последние новости
Глава Евросовета призвал к диалогу с Путиным фразой «нравится это или нет»
В Дептрансе сообщили об изменении ограничений для пользователей кикшеринга
В России разрешат «серый» импорт для ряда товаров
Эрдоган обсудит посредничество Турции по Украине
США впервые применили новую систему ПВО на учениях
Канцлер ФРГ заявил об отсутствии цели у НАТО сменить власть в России
Задержанный боец MMA Новоселов отреагировал на обвинения в изнасиловании
Американцы начали терять веру в лидерство США в мире
Нефролог назвал подъемы по ночам опасным сигналом
В Сенате США возник раскол из-за приостановки торговли с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.