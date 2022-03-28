Задержанный боец MMA Новоселов отреагировал на обвинения в изнасиловании

Обвиненный в изнасиловании боец MMA Новоселов заявил, что ему подмешали что-то в алкоголь

Российский боец смешанного стиля (MMA) Максим Новоселов, задержанный в Москве, отреагировал на обвинения в изнасиловании 18-летней девушки. Его слова приводятся в Telegram-канале Shot.

Спортсмен заявил, что не знает, как девушка оказалась вместе с ним в московском караоке-клубе. Боец выразил уверенность, что ему подмешали что-то в алкоголь, так как в клубе он почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой. По пути Новоселова задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что он не знал о присутствии в автомобиле посторонних и не совершал противоправных действий.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Софья Чекмарева вызвала полицию, находясь в автомобиле с Новоселовым и его друзьями. По ее словам, спортсмен и его спутники предложили подвезти ее, а в машине Новоселов изнасиловал ее.

Боец дважды судим. Он отбывал 13-летний срок по обвинению в убийстве. Кроме того, он был осужден на 3,5 года колонии за покровительство наркобизнеса.