Выполнявший заказ поджигатель случайно спалил другой автомобиль

Во Владивостоке мужчина случайно перепутал и поджег другой автомобиль

Во Владивостоке мужчина, занимающийся заказными поджогами, случайно перепутал автомобиль, который должен был спалить, и вместо этого уничтожил другую похожую иномарку, сообщает РЕН ТВ.

Преступнику поступил заказ на поджог Toyota Belta, за выполнение которого он должен был получить вознаграждение в 20 тысяч рублей. Однако, вместо этого он спалил находящуюся неподалеку Toyota Allion, которая была идентичного цвета с объектом задания и имела похожие номера, из-за чего злоумышленник допустил ошибку.

Поджигателя удалось найти благодаря камерам, которые запечатлели момент преступления. Им оказался уже ранее судимый житель Приморья. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Наримановского района Астраханской области от обиды на супругу поджег дом, в котором кроме нее находились их общие дети. 41-летний россиянин облил дом по периметру бензином, поджег и скрылся с места преступления.