Канцлер ФРГ назвал срок независимости от импорта угля и нефти из России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия может отказаться от угля и нефти из РФ в этом году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал сроки независимости от импорта угля и нефти из России, заявив, что Германия может отказаться от российских ресурсов уже в этом году. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — сказал он.

Он отметил, что страны Евросоюза сейчас зависят от поставок из РФ. «Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем. Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем», — добавил Шольц.

Ранее Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы и заявил, что не планирует его вводить. Он пояснил, что ФРГ будет постепенно сокращать зависимость от российских угля и газа, поскольку быстрый запрет может негативно сказаться на рынке труда и промышленности.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.