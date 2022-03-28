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Россиянам пообещали увеличение пенсий в ближайшие три месяца

Депутат Бессараб заявила, что в России в 2022 году пройдет внеочередная индексация пенсий

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пообещала россиянам увеличение пенсий в ближайшие три месяца. Она отметила в беседе с URA.RU, что внеочередная индексация пройдет в первом полугодии 2022 года.

Депутат уточнила, что индексировать пенсии будут из средств, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ. Она назвала его устаревшим и исчерпавшим себя.

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«Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Бессараб.

Она также напомнила об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 8,6 процента. Ожидаемое увеличение за счет резервного фонда правительства будет произведено уже с учетом текущей инфляции.

25 марта РБК со ссылкой на документ сообщил, что с 1 января 2023 года Россия собирается выйти из Соглашения о гарантиях прав граждан — участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Одним из аргументов для принятия законопроекта названа нагрузка на российский бюджет. В то же время денонсация соглашения позволит сэкономить 2,2 миллиарда рублей из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в период 2023-2025 годов.

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Марина Совина
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