В России выделят деньги одной категории компаний

В России потратят часть экосбора на поддержку компаний, выпускающих товары из вторсырья

В России решили выделить деньги одной категории компаний — власти планируют направить часть средств от экологического сбора на поддержку предприятий, выпускающих товары из вторсырья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Норма вступит в силу в 2023 году. Размер господдержки будет зависеть от количества переработанного мусора. В будущем публично-правовая компания «Российский экологический оператор» утвердит правила, по которым субсидии будут выделяться конкретным фирмам и предпринимателям.

При этом значительная часть экосбора, как и прежде, будет идти на постройку мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Нововведения стали продолжением стартовавшей в 2019 году реформы отрасли обращения с отходами. Эта реформа призвана ликвидировать незаконные свалки и сократить объемы мусора, который попадает на полигоны.

В январе 2022 года вступили в силу новые правила сбора мусора, согласно которым за весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Москве отвечает единый региональный оператор. Ранее руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) столицы Вячеслав Торсунов оценил нововведение — по его словам, компания справилась с поставленной задачей даже в период пиковых нагрузок. Он добавил, что высокая эффективность работы обусловлена хорошей подготовкой Москвы к мусорной реформе.