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Байден оценил возможность очной встречи с Путиным

Байден допустил возможность встречи с Путиным и заявил, что это зависит от повестки дня
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден оценил возможность проведения им и российским лидером Владимиром Путиным новой очной встречи. Об этом сообщает ТАСС.

Байден ответил на вопрос журналиста в Белом доме о перспективе переговоров глав государств. Американский лидер отметил, что это зависит от того, о чем хочет поговорить президент России.

Байден также прокомментировал свои слова о президенте России. По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он.

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Марина Совина
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