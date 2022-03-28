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Xiaomi уличили в замедлении смартфонов

Разработчик GeekBench заявил, что Xiaomi намеренно снижает производительность смартфонов

Фото: Globallookpress.com

Мощность смартфонов Xiaomi варьируется в зависимости от того, какое приложение в данный момент запущено на устройстве. Об этом в своем Twitter заявил разработчик Джон Пул.

По словам специалиста популярного инструмента для проведения синтетических тестов смартфонов Geekbench Джона Пула, Xiaomi может регулировать мощность своих девайсов. Пул отметил, что в случае работы бенчмарка Geekbench аппараты выдают более высокую производительность, чем при запуске игр. Пул намекнул, что таким образом компания намерена добиваться высоких результатов своих устройств при тестировании.

Чтобы подтвердить свою догадку, инженер запустил на смартфоне две версии Geekbench — оригинальное приложение бенчмарка и программу, замаскированную под популярную игру Fortnite. В итоге оказалось, что в одноядерном тестировании замаскированная версия сервиса продемонстрировала снижение производительности и замедление на 30 процентов. Уличивший компанию специалист заявил, что использовал в тестах флагман Xiaomi Mi 11.

«Подобное также происходит, когда мы маскируем Geekbench под другие игры — например, Genshin Impact», — заметил автор. Джон Пул подчеркнул, что собирается повторить серию тестов на самом производительном аппарате бренда — модели Xiaomi Mi 11 Ultra.

В начале марта энтузиасты обвинили Samsung, что та намеренно могла замедлять мощность своих смартфонов в синтетических тестах. Позже в компании признали факт снижения производительности и объявили об исправлении данной особенности девайсов.

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Андрей Ставицкий
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