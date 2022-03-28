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Кардиолог назвала симптомы «слабых сосудов»

Кардиолог Васильева назвала косвенные симптомы «слабых сосудов» у человека

Фото: Pixabay

Врач-кардиолог Ирина Васильева назвала симптомы, косвенно свидетельствующие о том, что у человека имеются «слабые сосуды». По словам специалиста, о наличии данной проблемы могут свидетельствовать онемение и покалывание в руках или ногах, холодная кожа, а также частое отекание стопы, лодыжки или голени. Об этом сообщает «Медик Форум».

«Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью», — заявила эксперт.

Она отметила, что существует множество различных причин, из-за которых может нарушится циркуляции крови. Наиболее частыми из них являются атеросклероз, тромбоз, сахарный диабет, избыточный вес, а также курение, которое наносит повреждения стенкам сосудов, увеличивая риск инфарктов и инсультов.

Ранее кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что на наличие тромба в организме могут указывать разные симптомы. По его словам, при образовании венозных тромбов при варикозной болезни у пациента чаще всего синеет и отекает нога.

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Марина Совина
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