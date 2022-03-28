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Россиянам рассказали о дополнительных симптомах стелс-омикрона

Врач Соловьев назвал желудочно-кишечные расстройства основными симптомами стелс-омикрона

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота и боли в животе, являются основными симптомами варианта коронавируса BA.2, который иначе называют стелс-омикрон. Об этом рассказал россиянам врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, его слова приводит E1.RU.

После исследования данных о симптоматике, которые собирают и анализируют в Великобритании, специалист заявил, что дополнительные проявления нового варианта коронавируса больше напоминают пищевое отравление.

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Кроме того, сохраняется и основной комплекс симптомов, который включает в себя першение в горле, головную боль, повышенную температуру, кашель, усталость, а также мышечную ломоту.

«Сейчас существенно меньше людей, которые сталкиваются с нарушениями обоняния, но этот симптом тоже может присутствовать», — заключил врач.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев назвал условие для введения нового локдауна в России. По его мнению, это возможно после появления нового опасного штамма коронавируса.

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Никита Абрамов
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