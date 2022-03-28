Стерлинг одной фразой отреагировал на прибытие Яна в США

Боец MMA Стерлинг фразой «я похороню тебя» отреагировал на прибытие Петра Яна в США

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг отреагировал на прибытие россиянина Петра Яна в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я наконец-то похороню тебя», — одной фразой описал отношение к россиянину спортсмен. Своим высказыванием он напомнил о поединке-реванше с Яном, который должен пройти на турнире UFC 273.

Ян и Стерлинг во второй раз встретятся в октагоне 9 апреля. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021 года Ян утратил чемпионский пояс в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и проиграл поединок дисквалификацией. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.