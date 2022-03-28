Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России объяснили значение выражения «свобода слова» для Запада

Писатель Стариков заявил, что в западных странах нет свободы слова

Фото: Pixabay

Писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, какое значение для западных стран имеет значение выражения «свобода слова». По его мнению, для них свободно о чем-то говорить можно лишь в том случае, если это мнение совпадает с их позицией.

«Свободы слова нет, если ты выражаешь то, что им не нравится. Свобода слова есть, если ты соглашаешься с их позицией. Поэтому — жаль, конечно, но удивляться нам с вами не приходится», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что по этой причине Запад предпринимает попытки ограничить своих жителей в доступе к любым ресурсам, которые раскрывают российскую точку зрения на тот или иной «острый» вопрос.

Ранее в Китае обвинили США в провокации кризиса на Украине. По мнению авторов статьи газеты «Хуаньцю шибао», Вашингтон получает выгоду от сложившейся ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Шольц выступил против резкого эмбарго на российские энергоресурсы
Байдену посоветовали вести более реалистичную дипломатию
Создан способ доставки лекарств с помощью стволовых клеток
Москвичи вспомнили старое название МКАД
Европу обвинили в непредусмотрительном введении санкций против России
В России объяснили значение выражения «свобода слова» для Запада
Названо условие стабилизации цен на офисную бумагу в России
Россиян предупредили об опасности потери квартиры за неуплату алиментов
В России допустили возвращение IT-специалистов
Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.