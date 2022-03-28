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Россиянам назвали альтернативный способ добраться до Турции и Египта

Россияне могут улететь на курорты Турции и Египта из казахских аэропортов

Фото: Unsplash

Российским туристам назвали еще один способ добраться до курортов Турции и Египта — с пересадкой через аэропорты Казахстана. Такую альтернативу предложили специалисты TourDom.ru.

Отмечается, что способ подойдет жителям соседних с Казахстаном российских регионов. Так, после планируемого снятия всех ограничений на пересечение сухопутной границы с азиатским государством отечественные туристы смогут добраться до казахских аэропортов наземным транспортом и вылететь оттуда на египетские или турецкие курорты. Например, из Нур-Султана выполняются рейсы в Анталью, с 1 июня планируется программа в Шарм-эль-Шейх. Из Костаная с 24 мая можно будет отправиться в Анталью, из Актобе — в Шарм-эль-Шейх и Анталью.

«Трансфер на машине или автобусе, например, от Оренбурга до Актобе займет шесть часов, от Челябинска до Костаная — 7-8 часов», — уточнили в TourDom.ru.

По мнению экспертов туристического рынка, маршрутом могут заинтересоваться уральские туристы, однако из-за долгого трансфера способ не подойдет путешественникам с детьми.

Ранее сообщалось, что Россия с 30 марта снимет ограничения на перемещение через государственную сухопутную границу с Казахстаном и Монголией.

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Дарья Рыбак
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