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Военный эксперт рассказал о болезненных ударах России по инфраструктуре Украины

Военный эксперт Шурыгин рассказал об ударах высокоточным оружием по инфраструктуре Украины

Фото: Serhii Nuzhnenko

Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью «Известиям» рассказал, как российские военные с помощью высокоточного оружия наносят болезненные удары по украинским складам ГСМ, оружия и прочей инфраструктуре.

По словам специалиста, наиболее ощутимым являются уничтожение складов нефтепродуктов, поскольку у Украины наблюдается дефицит топлива, а удары по складам, где хранятся оружие и боеприпасы, значительно уменьшает боеспособность ВСУ. Говоря о нанесении ударов по командным пунктам противника, он подчеркнул, что их эффективность удастся в полной мере оценить лишь по окончанию военных действий. Таким образом, благодаря высокоточному оружию России удается держать украинских военных в сильном напряжении, подчеркнул эксперт.

«Мы выявляем его объекты, нефтяные базы, склады вооружения, позиции артиллерии и постоянно их уничтожаем с помощью различных видов высокоточного оружия. Сейчас на всех участках кроме Донецкого наблюдается некое затишье, что называется, поисково-разведывательные операции. Основные задачи сейчас решаются на Донбассе — перемалывать донецкую группировку и взять Мариуполь», — заявил Шурыгин.

Ранее гражданка США, которой удалось спастись из Мариуполя, рассказала о гибели двух подростков от рук украинских военных. Она отметила, что ВСУ производили обстрел жилого дома прямо из детского сада.

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Марина Совина
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