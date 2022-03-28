Американка рассказала о гибели подростков от рук украинских военных

Спасшаяся из Мариуполя гражданка США рассказала о гибели двух подростков от рук ВСУ

Гражданка США, которой удалось спастись из Мариуполя, рассказала о гибели двух подростков от рук украинских военных. Она отметила, что ВСУ производили обстрел жилого дома прямо из детского сада, сообщает РЕН ТВ.

«Приехал микроавтобус без окон. Ему кто-то изнутри открывает ворота, он просто заезжает, и потом мы смотрим, что там выбегают украинские военные. Потом мы наблюдали, как горела часть этого садика. Потом я увидела украинский танк», — рассказала девушка.

По ее словам, первая мина приземлилась около здания, а вторая попала на третий этаж, что привело к смерти трех человек, среди которых были двое 17-летних подростков. Американка добавила, что ей было страшно спускаться в подвал, однако вынуждена была сделать это после попадания снаряда в дом. Целую ночь, 14 марта, она была вынуждена провести в этом подвале, а на следующий день с приходом российских военных была произведена эвакуация мирных жителей.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешний киевский режим уже полностью себя скомпрометировал. Он назвал главу государства Владимира Зеленского военным преступником, подчеркнув, что помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти.