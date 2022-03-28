Казино в российском регионе более полутора лет маскировалось под теплицу

В Красноярском крае закрыли VIP-казино, более полутора лет работавшее под видом теплицы

В Березовском районе Красноярского края прекращена работа VIP-казино, более полутора лет скрывавшегося под вывеской теплицы. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Пускали в казино исключительно по списку, который был заранее утвержден владельцами незаконного бизнеса. На территорию маскировавшегося под теплицу казино можно было попасть исключительно по спецпропускам. В них же была организована игровая зона со столами для покера, крупье, фишками и картами.

За полтора года деятельности нелегального казино в российском регионе владельцы заработали более 11,6 миллиона рублей. Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила его в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве завершено расследование дела в отношении участников одного из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса.

В сообществе действовала конспирация, низшие члены не знали имен руководителей, с которыми общались через мессенджеры, между ними существовала строгая иерархия. Для передвижения злоумышленники использовали автомобили премиум-класса и частные самолеты.