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Постпред России раскрыл последствия перекрытия вентиля для Европы

Постпред РФ Чижов: при перекрытии вентиля для Европы ей останется уповать на потепление

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что, если Европа заставит «Газпром» перекрыть вентиль, то ей останется только уповать на потепление и поиски каких-либо альтернатив. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, Москва, приняв решение о переводе расчетов за газ в рубли, не рассчитывала на подобный исход. Дипломат отметил, что в России намерены подсказать европейским странам, как платить рублями, как перечислять и менять евро на рубли. Помимо этого, он подчеркнул, что при перекрытии газа Европе остается рассчитывать на постепенное потепление и на то, что до следующей зимы удастся как-то решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Чижов назвал «самоубийственным» отказ Европы от российских энергоносителей. «Отказаться тут от российских энергоносителей — я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал постпред, добавив, что для политиков такое решение было бы «политическим самоубийством».

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Марина Совина
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