Постпред России раскрыл последствия перекрытия вентиля для Европы

Постпред РФ Чижов: при перекрытии вентиля для Европы ей останется уповать на потепление

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что, если Европа заставит «Газпром» перекрыть вентиль, то ей останется только уповать на потепление и поиски каких-либо альтернатив. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, Москва, приняв решение о переводе расчетов за газ в рубли, не рассчитывала на подобный исход. Дипломат отметил, что в России намерены подсказать европейским странам, как платить рублями, как перечислять и менять евро на рубли. Помимо этого, он подчеркнул, что при перекрытии газа Европе остается рассчитывать на постепенное потепление и на то, что до следующей зимы удастся как-то решить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Чижов назвал «самоубийственным» отказ Европы от российских энергоносителей. «Отказаться тут от российских энергоносителей — я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал постпред, добавив, что для политиков такое решение было бы «политическим самоубийством».

