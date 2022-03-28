Россиянин выкинул своего новорожденного сына в Енисей

В Красноярске мужчина выкинул своего новорожденного сына в Енисей

Житель Советского района Красноярска выкинул новорожденного сына в Енисей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

По информации издания, 27-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что его 32-летняя сожительница родила ребенка мертвым. По его словам, они решили не хоронить младенца, а выкинуть тело в реку.

Неизвестно, был ли ребенок жив в тот момент, когда его бросили в Енисей. По информации издания, тело младенца еще не найдено. По данным из открытых источников, в марте средняя температура воды в реке составляла 2,5 градуса.

По информации издания, женщина имеет психическое заболевание и признана невменяемой. Отмечается, что ранее ее судили за убийство и кражу. По словам источника, у женщины есть сын, которого некоторое время назад изъяли органы опеки.

Ранее в Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца. Мать новорожденного мальчика задержали. Женщина пояснила, что ребенок задохнулся, она не сумела ему помочь и бросила тело на мусорной площадке.