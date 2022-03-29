Десятки человек перекрыли автостраду в Испании из-за роста цен на топливо

Сотрудники транспортного сектора перекрыли автостраду Барселоны из-за роста цен на топливо

Сотрудники транспортного сектора Испании в пятый раз подряд перекрыли автостраду Ronda Litoral в Барселоне в знак протеста против роста цен на топливо. Об этом пишет Europa Press.

Демонстранты начали шествие в 9:00 по местному времени (10:00 по московскому), участие в протестах приняли несколько десятков человек.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Испании стремительно растет из-за роста мировых цен на нефть, связанного с возможным отказом ряда западных стран от закупок российской нефти.

Сотрудники транспортного сектора Испании начали бессрочную забастовку 14 марта. Из-за этого по всей стране начались перебои с поставками. Чтобы остановить забастовки, власти сначала пообещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а потом — компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма помощи превышает миллиард евро.