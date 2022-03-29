Мединский анонсировал решение по итогам переговоров через несколько часов

Помощник Путина Мединский выразил надежду на скорые итоги переговоров с Украиной

Российско-украинские переговоры в Стамбуле продолжаются, по их итогам стороны выступят с заявлением через несколько часов. Это анонсировал глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

По его словам, переговоры с украинской стороной продолжаются с 09:30. Глава российской делегации выразил надежду, что заявление по итогам встречи будет готово через несколько часов.

Переговоры России и Украины проходят во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. На них приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении к делегациям он сообщил, что дальнейшее продление конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно, отметив, что пришло время достичь существенных результатов.

Кроме того, на встречу делегаций прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын объяснил, что миллиардер приехал в Стамбул как переговорщик, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным