Мединский анонсировал решение по итогам переговоров через несколько часов
Российско-украинские переговоры в Стамбуле продолжаются, по их итогам стороны выступят с заявлением через несколько часов. Это анонсировал глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.
По его словам, переговоры с украинской стороной продолжаются с 09:30. Глава российской делегации выразил надежду, что заявление по итогам встречи будет готово через несколько часов.
Переговоры России и Украины проходят во дворце Долмабахче в Стамбуле во вторник, 29 марта. На них приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своем обращении к делегациям он сообщил, что дальнейшее продление конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно, отметив, что пришло время достичь существенных результатов.
Кроме того, на встречу делегаций прибыл российский бизнесмен Роман Абрамович. Представитель турецкого президента Ибрагим Калын объяснил, что миллиардер приехал в Стамбул как переговорщик, назначенный президентом РФ Владимиром Путиным