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Байден и лидеры европейских стран обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе

Байден и лидеры европейских стран обсудили предоставление гумпомощи для жителей Мариуполя

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден с коллегами из Германии и Франции Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном, а также с премьерами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Марио Драги признали необходимость предоставления доступа к гуманитарной помощи для мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Они рассмотрели свои усилия по предоставлению гуманитарной помощи миллионам жертв насилия как внутри Украины, так и беженцам в других странах, подчеркнули необходимость гуманитарного доступа для мирных жителей Мариуполя», — следует из опубликованного сообщения.

Политики отметили «решимость продолжить оказывать Украине помощь в обеспечении своей безопасности» в контексте специальной военной операции России. Кроме того, они обсудили поддержание стабильности на энергетическом рынке после введения санкций в отношении Москвы, отмечается в заявлении.

Марина Совина
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