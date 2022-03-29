СК расследует обстоятельства ранения российского журналиста под Мариуполем

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения журналиста «Известий» под Мариуполем

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства ранения журналиста российского телеканала «Известия» Родиона Северьянова под Мариуполем. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства.

Вечером во вторник, 29 марта, стало известно, что военный корреспондент Родион Северьянов получил ранение во время осмотра освобожденных кварталов Мариуполя — снайперская пуля попала ему в ногу​​​. Помимо него в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали еще несколько человек.

«Подобный акт покушения на жизнь российского журналиста подтверждает намерение украинских военных избежать публичной огласки совершенных ими преступлений. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления расследовать данный факт», — говорится в сообщении.

25 марта сообщалось, что под артиллерийский обстрел в Мариуполе попали российские журналисты, среди который были корреспонденты «Известий» и RT, а также журналист из Китая. Обстрел начался, когда представители СМИ шли по улице. В результате пострадал китайский корреспондент, он поранил руку.

В конце февраля журналисты российских изданий РИА Новости и «Известия» попали под обстрел в районе поселка Спартак в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда никто из них не пострадал.