Белорусские силовики задержали руководство дочки российского банка

В Белоруссии задержано руководство БелВЭБ, дочки российского Внешэкономбанка

В Белоруссии задержали руководство банка БелВЭБ, дочки российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Силовики провели задержание в здании банка в Минске, сообщает Telegram-канал «Белсат».

Среди задержанных значится и председатель правления банка Василий Матюшевский. По данным белорусских СМИ, операцию провели сотрудники Управления финансовых расследований.

Ранее БелВЭБ оказался в числе белорусских банков, которые прекратили выдавать кредиты гражданам Белоруссии.

Более 97 процентов акционерного капитала БелВЭБ принадлежит российской государственной корпорации развития ВЭБ. По данным открытых источников, БелВЭБ является клиринговым центром для большинства белорусских банков по расчётам в иностранной валюте. В 2021 году банк отметил свое 30-летие и рассказал, что его клиентами являются более 380 тысяч белорусов.

Ранее последствия американских санкций против ВЭБ оценил экономист Олег Буклемишев. Эксперт рассказал, что ограничения для корпорации серьезные.