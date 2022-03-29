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Белорусские силовики задержали руководство дочки российского банка

В Белоруссии задержано руководство БелВЭБ, дочки российского Внешэкономбанка

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Белоруссии задержали руководство банка БелВЭБ, дочки российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Силовики провели задержание в здании банка в Минске, сообщает Telegram-канал «Белсат».

Среди задержанных значится и председатель правления банка Василий Матюшевский. По данным белорусских СМИ, операцию провели сотрудники Управления финансовых расследований.

Ранее БелВЭБ оказался в числе белорусских банков, которые прекратили выдавать кредиты гражданам Белоруссии.

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Более 97 процентов акционерного капитала БелВЭБ принадлежит российской государственной корпорации развития ВЭБ. По данным открытых источников, БелВЭБ является клиринговым центром для большинства белорусских банков по расчётам в иностранной валюте. В 2021 году банк отметил свое 30-летие и рассказал, что его клиентами являются более 380 тысяч белорусов.

Ранее последствия американских санкций против ВЭБ оценил экономист Олег Буклемишев. Эксперт рассказал, что ограничения для корпорации серьезные.

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Дмитрий Настасьев
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