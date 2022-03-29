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Спорт

Российского боксера Бивола отказались лишать чемпионского титула

WBA отказалась лишать Дмитрия Бивола титула чемпиона мира по боксу

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отказалась лишать чемпионского пояса российского спортсмена Дмитрия Бивола. Об этом сообщает ТАСС.

В команде 31-летнего боксера подтвердили, что WBA санкционировала титульный поединок Бивола против Сауля Альвареса. Бой должен пройти 7 мая, место его проведения пока не определено.

1 марта стало известно, что WBA исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов. Действующие чемпионы сохранили свой статус. В организации отметили, что мера является временной и подлежит пересмотру.

Последний поединок Бивол провел 12 декабря 2021-го. Тогда россиянин оказался сильнее соотечественника Умара Саламова. Бивол завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в 2017 году.

На счету Бивола 19 побед при единственном поражении. 11 боев россиянин завершил нокаутом.

Николай Костюков
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