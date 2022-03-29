Российского боксера Бивола отказались лишать чемпионского титула

WBA отказалась лишать Дмитрия Бивола титула чемпиона мира по боксу

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отказалась лишать чемпионского пояса российского спортсмена Дмитрия Бивола. Об этом сообщает ТАСС.

В команде 31-летнего боксера подтвердили, что WBA санкционировала титульный поединок Бивола против Сауля Альвареса. Бой должен пройти 7 мая, место его проведения пока не определено.

1 марта стало известно, что WBA исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов. Действующие чемпионы сохранили свой статус. В организации отметили, что мера является временной и подлежит пересмотру.

Последний поединок Бивол провел 12 декабря 2021-го. Тогда россиянин оказался сильнее соотечественника Умара Саламова. Бивол завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в 2017 году.

На счету Бивола 19 побед при единственном поражении. 11 боев россиянин завершил нокаутом.