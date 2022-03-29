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Россиянка на четыре дня заперла слепую парализованную мать одну без еды и воды

Жительница Челябинской области бросила 91-летнюю мать без еды и воды, СК возбудил дело

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Жительница Златоуста Челябинской области заперла 91-летнюю незрячую и парализованную мать одну без еды и воды в квартире. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 10 марта. Следователи рассказали, что россиянка ушла из дома на четыре дня. Спасти пенсионерку удалось благодаря случайности: участковый совершал обход территории и услышал крики женщины о помощи.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 125 УК («Оставление в опасности»). Россиянке грозит до года лишения свободы.

Председатель СКР поручил региональному следственному управлению расследовать это дело «в возможно короткий срок».

Ранее стало известно, что жители села под Тюменью бросили маленьких детей без еды в полной мух и мусора квартире. На семью неоднократно жаловались местные жители и родственники, в полиции добавили, что семью наказывали. При этом детей все равно оставляли жить с родителями.

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Валерий Розенберг
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