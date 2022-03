Звезда лейбла Warp Records Мира Каликс умерла в 52 года

Экспериментальная артистка Мира Каликс умерла в 52 года

Умерла экспериментальная артистка и звезда Warp Recors Мила Каликс (настоящее имя — Шанталь Франческа Пассамонте). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте британского лейбла.

«Мира была не только чрезвычайно талантливой артисткой и композитором, но и прекрасным, заботливым человеком, который затронул жизни всех, кто имел честь работать с ней. Мира была огромной частью семьи и истории Warp, поскольку она была одной из первых артисток, подписавших контракт с лейблом и выпустивших шесть альбомов, начиная от One on One в 2000 году до absent origin в 2021 году», — говорится в заявлении Warp.

В нем не уточняется, что именно послужило причиной смерти Каликс. Ей было 52 года.

В своем творчестве Мила Каликс смешивала электронную и классическую музыку. Она часто заявляла, что считает звук скульптурным материалом, и за свою жизнь успела выпустить семь альбомов, а также получить награду Королевского филармонического общества и премию британских композиторов. Каликс была замужем за Шоном Бутом, который является участником дуэта Autechre.