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Трюдо и Зеленский обсудили новые санкции против России

Премьер Канады Трюдо и президент Украины Зеленский обсудили новые санкции против России
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы лидеры затронули вопрос ужесточения санкций против Москвы. Также Трюдо и Зеленский обсудили следующие шаги по оказанию поддержки Украине, в том числе предоставление гуманитарной, финансовой и военной помощи.

Ранее гуманитарную помощь и защитное снаряжение Зеленскому пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Премьер Британии также отметил, что страна усилит экономическое давление на Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.

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Ксения Назарова
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