В Великобритании обвинили Украину в росте потерь среди мирных жителей

Washington Post: Украина несет ответственность за жертвы среди мирных жителей

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо признать, что в попытках отразить атаки российской армии они ставят под угрозу гражданское население, заявил профессор международного права Мидлсекского университета в столице Великобритании Уильям Шабас, обвинив ВСУ в потерях среди мирных жителей. Его слова приводит The Washington Post.

«Я очень неохотно предполагаю, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения. (...) В той мере, в какой Украина переносит поле боя в гражданские районы, это увеличивает опасность для гражданского населения», — сказал он.

Отмечается, что ВСУ развернули в городах системы противовоздушной обороны, тяжелое вооружение, солдат и добровольцев. Все это приводит к росту потерь среди гражданских.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что Народная милиция помогла вывести из Мариуполя несколько сотен человек, оказавшихся заблокированными из-за боевых действий. Командование также призвало мирных жителей воздержаться от любых контактов и столкновений с украинскими войсками.

26 марта в Минобороны России сообщили об эвакуации в РФ из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) свыше 19,6 тысячи человек. Всего с начала военной операции в Россию были доставлены 439 420 человек, из них 91 673 — дети.