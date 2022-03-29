Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названа предельная возможная скорость компьютера

Немецкие и австрийские физики назвали предельно возможную скорость компьютерных чипов

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / Globallookpress.com

Немецкие и австрийские физики из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, Института квантовой оптики Макса Планка, Венского и Грацского технологических университетов назвали предельную возможную скорость компьютерных чипов. Исследование описано в научном журнале Nature Communications.

Для этого они использовали ультракороткий лазерный импульс с частотой в максимально возможном ультрафиолетовом диапазоне. Ученые воздействовали лазером на фторид лития, который является диэлектриком. Полученные результаты позволили понять, как быстро материал реагирует на лазерный импульс, сколько времени занимает генерация сигнала и сколько времени необходимо для воздействия следующего сигнала. Выяснилось, что предельная скорость передачи сигнала в микрочипах составляет около одного петахерца (один миллион гигагерц), что примерно в 100 000 раз быстрее, чем у нынешних транзисторов.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

В микроэлектронике используются два подхода к ускорению работы компьютеров. Прежде всего, ведется работа по уменьшению размеров компонентов, чтобы передача данных не занимала так много времени. Физическим ограничителем в этом случае является размер атома.

В августе 2021 года российские ученые назвали способы ускорения интернета. Как оказалось, толстые бетонные стены могут существенно снизить скорость Wi-Fi-интернета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Комментарии отключены
Последние новости
В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной
Шойгу рассказал о сроках спецоперации на Украине
Шойгу прокомментировал данные о поставках НАТО систем ПВО на Украину
Норвежский футболист клуба РПЛ заявил о нежелании возвращаться в Россию
Минобороны сообщило о реальной угрозе гражданскому судоходству в Черном море
Риелторы заявили о росте спроса на один тип жилья в Москве
Шойгу назвал безответственными поставки оружия на Украину
На Украине потребовали запретить букву Z
Шойгу сообщил о выполнении основных задач первого этапа операции на Украине
Мединский сообщил об обещании Киева наказать пытавших российских военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.