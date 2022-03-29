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Глава ДНР отказался верить обещаниям украинцев

Глава ДНР Пушилин заявил, что подписанным Украиной договорам верить нельзя

Фото: Денис Григорюк / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) отказались верить в любые договоренности с Украиной, даже если они подписаны на бумаге. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сославшись на семилетний опыт переговоров с украинцам, сообщает РИА Новости.

«Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты», — поделился мнением относительно состоявшихся в Турции российско-украинских переговоров Пушилин. Он добавил, что считает киевское руководством не способным договариваться и несамостоятельным.

Донецкий политик посоветовал выдвигать все, что происходит на переговорных площадках с Украиной «на некий отдельный план», а в реальности руководствоваться теми событиями, которые происходят «по факту».

Подобные соображения Пушилин уже высказывал ранее, заявив, что Украину не останавливает даже наличие таких стран-гарантов как Франция и Германия.

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Дмитрий Настасьев
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