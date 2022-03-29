Пушилин высказался о переговорах России и Украины

Глава ДНР Пушилин назвал сомнительным результат переговоров России и Украины

Продолжать переговоры России и Украины для урегулирования кризиса необходимо, но пока их результат можно назвать лишь крайне сомнительным. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, власти республики семь прошедших лет выступали за переговоры с украинской стороной, которые так ни к чему и не привели. «Украина недоговороспособна, Украина несамостоятельна», — высказался Пушилин.

Он рассудил, что сейчас на эту ситуацию не способны повлиять даже западные страны, так как на практике Киев может подписать любые документы, а потом саботировать их.

«Мы это тоже видели, как Германия и Франция [были членами переговоров в нормандском формате], однако Украина ничего не делает. У нее нет такой возможности и желания, они просто тянут время», — заключил глава ДНР.

Очный раунд российско-украинских переговоров проходит в Стамбуле 29 марта. Он начался с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Встреча прошла без рукопожатий.