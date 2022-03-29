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В океане спутника Юпитера доказали наличие кислорода

Ученые из Техасского университета доказали наличие кислорода на спутнике Юпитера Европе

Фото: NASA

Исследователи из Школы наук о земле Джексона при Техасском университете в Остине доказали наличие кислорода в океане спутника Юпитера — Европы. Они считают, что этот элемент транспортируется под ледяную корку океана через трещины во время таяния льдов. Результаты работы были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Особый интерес ученых к доступу океана Европы к кислороду был вызван давней теорией о возможности существования жизни под так называемыми «областями хаоса» — трещинами, хребтами и прочим «хаотичным» ландшафтом на четверти ледяного покрова спутника. Для подтверждения этой идеи специалисты создали компьютерное моделирование процесса таяния льдов Европы. Оказалось, что количество кислорода, поступающего в океан, может быть сопоставимо с земным. Однако морской воды на спутнике Юпитера в два раза больше, чем на Земле.

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Европа — лучшее место для поиска инопланетной жизни, потому что ученые обнаружили там кислород и воду, а также химические соединения, которые могут служить питательными веществами. Тем не менее, ледяная оболочка спутника, толщина которой составляет около 24 километров, служит препятствием между водой и кислородом.

В мае 2021 года международные специалисты из США, Франции и Чехии в результате компьютерного моделирования пришли к выводу , что на дне океана Европы, вероятно, находятся действующие вулканы.

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Елена Апазиди
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