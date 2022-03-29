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Эксперт объяснил россиянам вероятность блокировки карт за ажиотажные покупки

Эксперт Янин заявил, что блокировок банковских карт граждан за оптовые закупки не случится

Фото: Pixabay

Руководитель Ассоциации по защите прав потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин объяснил россиянам вероятность блокировки карты за ажиотажные покупки. Его слова передает агентство «Прайм».

Янин заявил, что блокировок банковских карт граждан за оптовые закупки не случится. Те, кто запасается товарами, могут не переживать, несмотря на сообщения СМИ о вероятности подобных мер. «С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — объяснил эксперт.

Он заявил, что возникшую проблему следует решать другими способами и допустил, что к осени в стране появятся специальные механизмы контроля закупок из-за всплесков ажиотажного спроса. Янин также назвал повышенный спрос на гречневую крупу в России «традиционным индикатором нестабильности».

Ранее эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев рекомендовал россиянам временно отказаться от лишних расходов. По его словам, следует снизить траты на покупки и не поддаваться ажиотажу, поскольку это в том числе ведет к росту цен и сокращению платежеспособности граждан.

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Марина Совина
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