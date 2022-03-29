Россиянам рекомендовали отказаться от ажиотажных покупок

Эксперт по финансовой грамотности Ивлев: цены растут в том числе из-за паники граждан

Эксперт по финансовой грамотности Денис Ивлев рекомендовал россиянам временно отказаться от лишних расходов, передает радио Sputnik.

По словам Ивлева, следует снизить траты на покупки и не поддаваться ажиотажу, поскольку это в том числе ведет к росту цен и сокращению платежеспособности граждан. «За счет чего сейчас растут цены? Во-первых, сократилось предложение, так как поставки прекращены из-за санкций. Во-вторых, люди из-за страха хотят быстрее потратить деньги, паникуя, что сейчас они обесценятся», — объяснил он. Однако те, кто не поддастся панике, сохранят деньги, считает эксперт.

Из-за изменения курса рубля объективное подорожание на рынке автомобилей и бытовой техники должно было быть на 15 процентов, но цены взлетели в два раза, заявил Ивлев. «Это относится к компаниям, которые были завязаны на международных поставках, для них это было бы объективно. Особенность в том, что многие компании товары закупили до всей ситуации, склады забиты, но они решили заработать на панике россиян: купили по прежним закупочным ценам, а продают с учетом повышения, в разы увеличивая наценку», — пояснил он.

Лучше подождать, пока ситуация нормализуется, поскольку цены будут постепенно снижаться, считает эксперт. В пример он привел рынок недвижимости — цены на аренду жилья в Москве снижаются на пять-десять тысяч. «Такая же ситуация будет с бытовой техникой, с прочими товарами. Понятно, что они подорожают из-за инфляции, но не на те значения, на которые поднимают спекулянты», — резюмировал специалист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на рынке продовольствия в стране уже практически спал ажиотажный спрос. Он также поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.