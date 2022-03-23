Путин объявил о спаде ажиотажного спроса на продовольствие

Президент России Путин объявил, что ажиотажный спрос на продовольствие практически спал

На рынке продовольствия в России уже практически спал ажиотажный спрос. Об этом объявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС. Он поручил Минсельхозу и регионам внимательно следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

Ранее стало известно, что сахар в магазинах Приморья подорожает с 79 до 90-92 рублей за килограмм на неделе с 21 по 27 марта. Об этом жителей предупредил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин. Для конечных потребителей цена увеличится до 90-92 рублей.

В правительстве россиян призвали не поддаваться панике из-за сахара. Вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что Россия обладает достаточными для удовлетворения внутреннего спроса запасами сахара и гречки, ажиотажный спрос на них ничем не оправдан.

Кроме того, как показывали данные DSM Group, в российских магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы. Их, как и другие преимущественно импортируемые средства личной гигиены и подгузники, скупают в ожидании дальнейшего роста цен. В свою очередь магазины Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») приняли решение ввести ограничения на продажу некоторых товаров на фоне всплеска спроса.