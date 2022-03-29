Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Перечислены последствия отказа Европы от российского газа

Эксперт ФНЭБ Митрахович предрек Европе кризис при отказе от российского газа

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Для отказа от российского газа Европе потребуется на время сократить потребление голубого топлива, перестроить всю систему энергообеспечения и ввергнуть экономики многих европейских стран в кризис, считает эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. Последствия отказа от российского газа он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Если сильно постараться, то полностью заменить российские поставки можно в течение 2020-х годов, если вложиться в новые проекты сжиженного природного газа», — отметил Митрахович.

Исходом этого решения станет сокращение потребления газа. «Это касается не только переведения термостатов граждан на меньшие температуры. Газ — это ведь не только отопление. Газ нужен для промышленности, для металлургии, для изготовления азотных удобрений, для электроэнергии, для машиностроения и так далее. В те дни, когда у вас не хватает энергии от солнечных и ветровых станций, приходится использовать газ и уголь», — пояснил эксперт ФНЭБ.

Мгновенно заменить российский газ у Европы не получится, подчеркнул Митрахович. Для этого ей придется идти по пути обвала своей промышленности, добавил он. В летний пиковый период потребления, когда люди активно пользуются кондиционерами, разъяснил он, возможно, придется вводить нормирование потребления. «То есть когда регион получает электричество на какие-то часы», — предположил специалист.

Тот же срок, до конца 2020-х годов, потребуется России для того, чтобы переориентировать свой экспорт газа на китайский и индийский рынки, считает Митрахович.

Ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ. По его мнению, они будут вынуждены пойти на этот шаг или в противном случае откатиться назад в экономическом развитии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом
Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала «Масяня»
Создан изоляционный материал на основе кожи кальмаров
Крупнейший производитель сахара ответил на обвинения в завышении цен
Роскомнадзор заявил о планах составить два протокола на Google
Перечислены последствия отказа Европы от российского газа
Кадыров призвал зайти в Киев и забрать его
Крупнейшая российская авиакомпания объявила о распродаже билетов за полцены
Россиянина оштрафовали на 450 тысяч рублей за призывы к терроризму и экстремизму
В России заявили о независимости военной промышленности от иностранных поставок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.