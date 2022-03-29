Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оценена возможность Германии заменить российский газ другим

Энергетик Аль-Авади заявил, что Германия не сможет заменить российский газ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади оценил возможность Германии заменить российский газ другим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал AlArabiya.

По его мнению, Берлин не сможет этого сделать из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму. Энергетик отметил, что зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.

Также эксперт прокомментировал возможность совместной закупки топлива Европейской комиссией. Аль-Авади считает, что это не сработает, поскольку для увеличения объемов сырья необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке.

«Все проекты в США, Азии и Африке могут обеспечить не более 20 процентов потребности ЕС в ближайшие два года», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что европейские запасы «находятся на дне».

Ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ. По его мнению, они будут вынуждены пойти на этот шаг или в противном случае откатиться назад в экономическом развитии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о четком соблюдении Россией международных обязательств
В США запретили линчевание
Белый дом выяснил причину нежелания украинских беженцев ехать в США
Россиян предупредили о начале весеннего призыва в армию
Серебренников прибыл в Париж
В ДНР для восстановления разрушенных городов привлекут местное население
Россия потребовала объяснений использования ВСУ автомобиля ООН с дипномерами
Сборная Португалии вышла на чемпионат мира-2022
Госдеп одобрил продажу Британии крылатых ракет на сотни миллионов долларов
Оценена возможность Германии заменить российский газ другим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.