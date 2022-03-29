Названа выигравшая от дефицита пшеницы страна

Индия превратилась в одного из ведущих мировых производителей зерна

На фоне кризиса вокруг Украины, который привел к первым волнам продовольственного кризиса в мире, хранилища Индии переполнены зерном, а фермеры страны готовятся к еще одному рекордному урожаю, сообщает Bloomberg.

Индийское сельское хозяйство нашло плюсы в мировом дефиците зерна. Пока другие страны обеспокоены ростом цен на мучные продукты, Индия находится в выигрышном положении. Она превратилась в ведущего производителя зерна после Китая. Ожидается, что в 2022-2023 годах страна поставит на мировой рынок 12 миллионов тонн зерна. «Экспорт пшеницы из Индии помогает рынку в сложной ситуации. Индийская пшеница помогает сдерживать мировые цены», — сказал председатель и управляющий директор сингапурской компании Agrocorp International Виджай Айенгар.

Сокращение предложения и рост цен на зерно из основных стран-экспортеров впервые за многие годы сделали индийскую пшеницу конкурентоспособной. С ростом запасов после пяти рекордных урожаев подряд у Индии появился экспортный излишек, который поможет справиться с продовольственным кризисом на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По данным Food Corp. of India, на государственных складах в Индии в начале марта хранилось более 23 миллионов тонн пшеницы, что примерно в три раза превышает необходимый уровень запасов. Индия находится на заключительном этапе переговоров о начале поставок пшеницы в Египет — крупнейшее государство-потребитель зерна в мире. Параллельно ведутся переговоры с Китаем, Турцией, Боснией и Герцеговиной, Суданом, Нигерией и Ираном. По данным правительства, экспорт пшеницы из Индии уже вырос более чем в четыре раза и составил около шести миллионов тонн за десять месяцев.

Конкуренцию индийской пшенице составит австралийское зерно. «Цены на австралийскую пшеницу конкурентоспособны, но индийская дешевле, и она имеет все шансы занять традиционно австралийские рынки, например индонезийский», — сказал директор по маркетингу и торговле CBH Group Джейсон Крейг.

Ранее аналитики предрекали глобальный голод из-за роста цен на пшеницу. Экспертов беспокоит сокращение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — Евросоюза, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана. Сейчас запасы зерна достигают 57 миллионов тонн. Такого запаса миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — всего на три недели. Проблемы с ростом цен и стабильностью поставок пшеницы затронули все страны. Так, подорожание пшеницы и других товаров из России и с Украины на фоне спецоперации привело к нехватке еды на Ближнем Востоке.