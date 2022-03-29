В Госдуме заговорили о скором завершении спецоперации на Украине
Депутат Госдумы Чепа заявил, что спецоперация на Украине может быть близка к завершению
Итоги российско-украинских переговоров — серьезная заявка на то, что спецоперация на Украине близка к завершению. Такое предположение сделал первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа, пишет «Интерфакс».
По словам депутата, многие вопросы практически решены. Необходимо определиться по некоторым нюансам касательно военного составляющего будущего Украины, уточнил Чепа.