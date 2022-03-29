В России допустили обсуждение Карабаха на переговорах в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Эрдоган может поднять вопрос обострения обстановки в Нагорном Карабахе на встрече делегаций Москвы и Киева, приехавших на переговоры в Стамбул. Это допустил российский источник, знакомый с ходом переговоров, передает ТАСС.
«Если только со стороны Эрдогана, <...> украинцев это не касается, а с нами он может попытаться это обсуждать. Честно говоря, не думаю, времени будет достаточно мало», — сказал собеседник агентства.
29 марта российская и украинская делегация прибыли во дворец Долмабахче. Эрдоган ранее сообщал, что перед их двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча.
Первые переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.
26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.