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В России допустили обсуждение Карабаха на переговорах в Стамбуле

В России допустили, что Эрдоган может поднять вопрос Карабаха на переговорах в Стамбуле

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган может поднять вопрос обострения обстановки в Нагорном Карабахе на встрече делегаций Москвы и Киева, приехавших на переговоры в Стамбул. Это допустил российский источник, знакомый с ходом переговоров, передает ТАСС.

«Если только со стороны Эрдогана, <...> украинцев это не касается, а с нами он может попытаться это обсуждать. Честно говоря, не думаю, времени будет достаточно мало», — сказал собеседник агентства.

29 марта российская и украинская делегация прибыли во дворец Долмабахче. Эрдоган ранее сообщал, что перед их двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча.

Первые переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

26 марта азербайджанские войска вошли в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Баку призвал Москву «обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований» из региона.

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София Сарджвеладзе
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