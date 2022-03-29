В Казани запустили конкурс «Космос глазами детей»

Кремлевская набережная Казани запускает конкурс «Космос глазами детей»

Кремлевская набережная Казани запускает конкурс «Космос глазами детей» в преддверии Дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, с 28 марта по 10 апреля в павильоне «Французская кондитерская» на Кремлевской набережной будут приниматься работы по двум направлениям: живопись (творческие рисунки) и декоративно-прикладное искусство (поделки). Отмечается, что конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Известно, что участниками состязания могут стать жители Республики Татарстан в возрасте от трех до 18 лет. Критериями для оценки конкурсных работ числятся следующие пункты: соответствие теме конкурса и заявленному направлению, оригинальность идеи, интересное творческое решение и эмоциональное наполнение работы, вызывающее отклик у зрителя.

По словам организаторов, целью проведения мероприятия является желание привить детям интерес к истории освоения космоса, устройству Вселенной и будущим космическим путешествиям. По итогам конкурса в каждом направлении будут выбраны и награждены три победителя, а все участники получат поощрительные призы.

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