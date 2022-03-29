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В Нальчике отметили День возрождения балкарского народа

В Нальчике прошел концерт по случаю Дня возрождения балкарского народа

Фото: Unsplash

В Нальчике отметили День возрождения балкарского народа, который празднуется 28 марта. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

По случаю праздника в Республиканском дворце творчества детей и молодежи в столице Кабардино-Балкарии прошел концерт с участием юных артистов. Также в фойе здания была организована выставка работ воспитанников школ искусств региона. В частности, посетители могли увидеть изделия из войлока, картины, игрушки, платки, ковры с национальными орнаментами, чеканки и деревянную утварь.

Кроме того, власти КБР приурочили ко Дню возрождения балкарского народа открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в селении Яникой Чегемского района. Там уже прошли соревнования по вольной борьбе, боксу и мини-футболу.

День возрождения балкарского народа с 1994 года отмечается ежегодно 28 марта. В этот день в 1957 году был издан Указ президиума Верховного Совета СССР о возвращении балкарского народа на историческую родину после 13 лет сталинской депортации в Среднюю Азию и воссоздании Кабардино-Балкарской АССР.

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Варвара Кошечкина
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