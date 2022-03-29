Сломавшему руку оперативнице инспектору ДПС Петербурга отменили домашний арест

В Санкт-Петербурге напавшему на оперативницу экс-инспектору ДПС отменили домашний арест

Бывшему инспектору ДПС Александру Колесникову, который напал на оперативницу и сломал ей руку, отменили домашний арест. Василеостровский суд Санкт-Петербурга назначил ему более мягкую меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 29 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, прокурор просил изменить меру пресечения на более мягкую, так как доводы следователя о том, что Колесников может скрыться от следствия или угрожать участникам уголовного судопроизводства, ничем не подтверждаются. Колесников и его адвокаты просили изменить меру пресечения на более мягкую, поскольку доводы следствия идут вразрез с данными о личности обвиняемого.

При отмене домашнего ареста суд учел, что Колесников имеет устойчивые родственные связи, постоянное место жительства на территории Петербурга, а также он ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, во время нахождения под домашним арестом никаких замечаний не имеет. На данный момент Колесникову запрещено выходить за пределы жилого помещения с 22:00 до 07:00, общаться с участниками уголовного дела за исключением следователя, пользоваться почтовыми услугами или использовать интернет для дачи кому-либо комментариев по делу.

Домашний арест Колесникову избрали в начале февраля сроком до 1 апреля. О драке с участием оперативницы и сотрудника ГИБДД сообщалось 1 февраля — инцидент произошел в отделе полиции Василеостровского управления МВД России. На опубликованной видеозаписи видно и слышно, что один из сотрудников ДПС просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница уголовного розыска его толкает, после чего он валит женщину на пол и выкручивает ей руку.