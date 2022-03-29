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Белый дом выяснил причину нежелания украинских беженцев ехать в США

В Белом доме полагают, что большинство украинских беженцев хотят проживать ближе к родине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США полагают, что большинство украинских беженцев, которые могут попасть в страну, хотят проживать ближе к родине, в Европе. Такое мнение высказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на регулярном брифинге для журналистов. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тысяч человек», — пояснила она в ответ на просьбу журналистов предоставить детали планов администрации США принять в стране беженцев с Украины.

В середине марта пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила о готовности США разместить украинских беженцев. По ее словам, Штаты вместе с партнерами рассматривают меры поддержки таких людей. При этом, в конце февраля Псаки уточняла, что Вашингтон контактирует со своими партнерами и ждет, что большинство беженцев будут размещены в европейских странах.

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Марина Совина
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