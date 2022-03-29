Экономист назвал срок возможного возвращения курса доллара к 80 рублям

Экономист Беляев предрек восстановление курса рубля до 80 за доллар в течение недели

Курс доллара в ближайшее время может снизиться до 80 рублей, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал срок, за который рубль может приблизиться к этому порогу.

Сказать, вернется ли рубль на изначальную позицию — 76 за доллар, трудно, потому что все-таки он отклонился очень сильно и на достаточно длительный период, но то, что он до 80 дойдет, это можно теперь уже говорить достаточно смело Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Если в ближайшие дни не возникнет никакого отрицательного новостного фона, который вновь усилит тревогу на бирже, рубль восстановится до 80 за доллар в течение недели, спрогнозировал он.

29 марта курс доллара на Московской бирже опустился ниже 88 рублей, курс евро — до 96 рублей. По мнению опрошенных The Wall Street Journal экономистов, наблюдающееся в последние дни укрепление курса рубля обусловлено не верой инвесторов и участников рынка в национальную экономику, а многочисленными ограничительными мерами Центробанка и правительства.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отмечал, что курс рубля может вернуться на докризисный уровень, если улучшится политическая ситуация.

