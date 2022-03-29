На Украине предложили запретить «пророссийские партии»

Депутаты партии «Слуга народа» подготовили законопроект о запрете «пророссийских партий»

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о процедуре и последствиях запрета «пророссийских партий» на Украине, разработанный группой народных депутатов из фракции «Слуга народа». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу партии Елена Шуляк.

Данный документ был подготовлен совместно с Минюстом Украины. Согласно законопроекту, при запрете судом партии имущество, средства, другие ее активы и структурные образования переходят в собственность государства. Об этом должно указываться в решении суда. При этом максимальный срок рассмотрения административных дел о запрете партии в суде первой инстанции предлагается определить в один месяц после открытия производства по делу.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность оппозиционных политических партий на время военного положения.