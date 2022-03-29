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Спорт

Плющенко ответил обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ французской фигуристке

Евгений Плющенко заявил француженке Пападакис, что российских фигуристов всегда боялись

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил французской фигуристке Габриэле Пападакис, обрадовавшейся отсутствию россиян на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши самые сильные, — это факт», — заявил Плющенко. Он посчитал, что россиянам нужно продолжать тренироваться и отстаивать свои позиции.

Ранее 28 марта Пападакис заявила, что без россиян на ЧМ меньше напряжения, так как иностранные спортсмены косо смотрят на них. Она подчеркнула, что другие фигуристы не доверяют россиянам из-за украинских событий и допинговых скандалов.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций российские спортсмены не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который состоялся во Франции.

Андрей Стрельцов
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