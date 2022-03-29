МТС и ГИТИС займутся поиском талантов по всей стране

В рамках проекта МТС «Поколение М» можно попробовать себя в роли абитуриента ГИТИСа

МТС и ГИТИС запускают серию прослушиваний и мастер-классов для юных актеров по всей стране. Мероприятия стартуют 8 апреля и пройдут как в офлайн, так и в онлайн формате, чтобы поучаствовать могли ребята из отдаленных городов.

Такие «мини-экзамены» в ГИТИС станут для юных актеров и актрис попыткой поступления в легендарный вуз. Самые талантливые участники проекта будут рекомендованы для прохождения следующих этапов вступительных испытаний в Москве.

«Нам важно создать равные условия для всех абитуриентов, чтобы поддержать ребят в регионах и исключить возможность дополнительных затрат для семей по отправке ребенка на первый тур прослушиваний в Москву, где неудачей испытания заканчиваются для 95 процентов поступающих. Поэтому мы в ГИТИСе готовы быть той "горой", которая сама отправится к Магомету, чтобы снизить риски абитуриентов и продемонстрировать нашу открытость. В одиночку организовать и провести региональные прослушивания непросто. Здесь нужен компаньон, с которым мы смотрим в одну сторону. Именно таким надежным партнером для нас стала компания МТС, с которой мы вместе уже не первый год в рамках проекта "Поколение М" успешно проводим региональные прослушивания», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Каждому участнику «Поколения М» предстоит прочитать стихотворение, басню и отрывок из прозы, исполнить песню. А чтобы школьникам было проще, преподаватели ГИТИСа проведут перед прослушиваниями мастер-классы. Расскажут не только о том, как выбирать репертуар, но и о том, как психологически готовиться к экзаменам и чувствовать себя увереннее, а также познакомят с мастерами, набирающими курсы в этом году.

«Амбициозная задача и огромная ответственность МТС, как организатора проекта "Поколение М" — открывать для талантливых ребят в нашей стране новые возможности и давать старт их жизненному и карьерному пути! Сегодня нам в этом помогают цифровые технологии МТС, которые убедительно показывают, что для развития и самосовершенствования важно и нужно активно использовать интернет и ИТ-продукты. Участники проекта МТС "Поколение М" могут познакомиться с педагогами ГИТИСа, пройти онлайн подготовленные ими курсы и поучаствовать в конкурсе "Мастерская ГИТИС", который продлится до 31 мая. Добро пожаловать в наш проект!», — отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Прослушивания и мастер-классы проекта «Поколение М» пройдут в разных городах:

• 8-9 апреля — в Красноярске (очный формат)

• 26-27 апреля — в регионах Поволжья (онлайн-формат)

• 12-13 мая — в Краснодаре (очный формат)

• 17-18 мая — в регионах Северо-Запада (онлайн-формат)

• 19-20 мая — на Урале (онлайн-формат).

Для того, чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе «Поколения М».

«Поколение М» объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — ребята со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в соцсетях и на сайте проекта МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

