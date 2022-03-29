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Фонд «Общественное мнение» зафиксировал рост оптимизма среди россиян

Опрос ФОМ показал, что 33 процента россиян оптимистично настроены на ближайшее будущее

Фото: Наталья Львова / Коммерсантъ

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировал рост оптимизма среди россиян относительно будущего жизни страны и их собственных семей. Результаты проведенного опроса опубликованы на сайте организации.

Исследование показало следующее: 33 процента респондентов полагают, что через полгода-год жизнь в России улучшится, 20 процентов уверены, что особых изменений не произойдет, и 26 процентов думают, что все, напротив, поменяется к худшему. В то же время 49 процентов надеются на улучшения в стране через три-пять лет.

Что касается настроя на изменения в собственном будущем, 30 процентов опрошенных верят, что в ближайшее время — через полгода-год — их жизнь станет лучше, 32 процента не ждут перемен, а 16 процентов рассчитывают на плохое. Между тем, 48 процентов россиян надеются на перемены в лучшую сторону, но в долгосрочной перспективе.

Ранее 14 марта генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров раскрыл отношение граждан к антироссийским санкциям со стороны Запада. Он отметил, что те, кто сожалеет об уходе крупных компаний с рынка России, обвиняют в этом Запад. Федоров также сообщил, что 74,5 процента опрошенных россиян одобряют работу президента страны Владимира Путина.

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Алина Гончарова
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