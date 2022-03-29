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В Белом доме допустили рост цен на продукты из-за санкций против России

Белый дом допустил рост цен на продовольствие в США из-за антироссийских санкций
Сесилия Роуз

Сесилия Роуз. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом оценил последствия событий на Украине и введения санкций против России. Об этом рассказала глава группы экономических советников администрации США Сесилия Роуз, передает РИА Новости.

Согласно заявлению американских властей, в США не ожидается дефицита продовольствия на внутреннем рынке. Роуз отметила, что США являются чистым экспортером продуктов. При этом в Вашингтоне понимают, что в мире есть регионы, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из ряда стран, добавила она.

Тем не менее, в администрации допустили, что антироссийские санкции приведут к росту цен на продукты. По словам Роуз, из-за ожидаемого роста цен на удобрения и энергоносители можно предположить, что будет определенный эффект и для продуктов питания.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США может затянуть рассмотрение законопроекта, который подразумевает приостановку нормальных торговых отношений с Россией. В Сенате возник раскол из-за возможной приостановки торговли с Россией. В частности, лидер демократического большинства от штата Нью-Йорк Чак Шумер 24 марта призвал единогласно поддержать этот законопроект. Однако вынесение инициативы на голосование заблокировал республиканец Рэнд Пол от штата Кентукки.

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Марина Совина
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