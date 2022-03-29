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Российские врачи впервые установили отечественный протез на локоть пациента

Врачи курганского Центра Илизарова впервые установили пациенту российский протез на локоть

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

В Курганской области врачи Центра Илизарова впервые установили пациенту на локтевой сустав эндопротез отечественного производства. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, ранее в стране протезы такого рода, произведенные на территории России, никогда не устанавливали.

Российский протез отличается большей износостойкостью по сравнению с зарубежными аналогами за счет использования при его создании наноуглеродного композита. Кроме того, благодаря конструкции между компонентами имплантата не будет возникать трения, в результате чего конструкция сможет прослужить дольше.

По данным издания, подобные протезы выпускаются на пензенском предприятии, с которым у курганских медиков налажено взаимодействие. Ожидается, что в дальнейшем Центр Илизарова станет одной из площадок, где будут проводиться эксперименты по клиническому внедрению медизделий, создаваемых указанным предприятием.

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Варвара Кошечкина
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