Российские врачи впервые установили отечественный протез на локоть пациента
В Курганской области врачи Центра Илизарова впервые установили пациенту на локтевой сустав эндопротез отечественного производства. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает «Российская газета».
Как отмечается, ранее в стране протезы такого рода, произведенные на территории России, никогда не устанавливали.
Российский протез отличается большей износостойкостью по сравнению с зарубежными аналогами за счет использования при его создании наноуглеродного композита. Кроме того, благодаря конструкции между компонентами имплантата не будет возникать трения, в результате чего конструкция сможет прослужить дольше.
По данным издания, подобные протезы выпускаются на пензенском предприятии, с которым у курганских медиков налажено взаимодействие. Ожидается, что в дальнейшем Центр Илизарова станет одной из площадок, где будут проводиться эксперименты по клиническому внедрению медизделий, создаваемых указанным предприятием.